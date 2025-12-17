Aeroitalia approda a Genova con due aeromobili e rafforza i collegamenti con Roma

Aeroitalia amplia la propria presenza a Genova, inaugurando una base con due aeromobili e rafforzando i collegamenti con Roma. Dal 2 febbraio 2026, la compagnia offre voli frequenti, con due collegamenti giornalieri durante la settimana e servizi nel fine settimana, consolidando la connessione tra le due città e migliorando l’offerta per i passeggeri.

Dal 2 febbraio 2026, Aeroitalia offre due voli al giorno per Roma dal lunedì al venerdì e un collegamento nei fine settimana: il sabato e la domenica. Una base con due aerei stabilmente presenti in aeroporto e un nuovo collegamento bigiornaliero con Roma dal lunedì al venerdì e un volo per la Capitale nei fine settimana, per garantire piena e costante continuità di servizio con la Capitale in caso di attività manutentiva al primo aeromobile.

