Invece dei regali spero che Santa Lucia vi porti un corso accelerato di Educazione Civica | la letterina di un bimbo finisce nel frutteto scoppia la polemica

Una letterina indirizzata a Santa Lucia, affidata a dei palloncini, è finita in un frutteto vicino a Volano, in Trentino, suscitando polemiche tra chi vede nella vicenda un richiamo alla tradizione e chi invece ne evidenzia l’impatto ambientale. L’episodio ha riacceso il dibattito sull’equilibrio tra celebrazioni tradizionali e rispetto dell’ambiente.

A pochi giorni dalla festa di Santa Lucia, una letterina affidata a dei palloncini è precipitata in un frutteto vicino a Volano, in Trentino, riaccendendo il dibattito tra tradizione e rispetto dell’ambiente. A segnalarlo — riferisce il Corriere della Sera — è stato un cittadino che, trovando i palloncini ancora legati al biglietto tra i filari di un vigneto, ha denunciato l’episodio sui social con un post diventato virale. “Peccato che invece di arrivare a Santa Lucia, siano finiti qui”, ha scritto l’autore della segnalazione, puntando il dito contro “qualche genitore poco attento”. Accanto ai palloncini, l’uomo ha trovato anche altri rifiuti: involucri di cibo e spazzatura presumibilmente lanciata dai treni in corsa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

