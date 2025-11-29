Gerard Piqué torna a parlare di tennis, stavolta con opinioni che sfidano la tradizione. L’ex difensore del Barcellona, è intervenuto al podcast Bajos Los Palos di Casillas il 27 febbraio 2025per dare la sua visione su come rendere più rapide le partite, giudicate troppo lente a suo avviso. La polemica, tuttavia, è scoppiata solo adesso. Le parole di Piqué. «Se sbagli il primo servizio è punto per l’avversario. Perché servire due volte nel tennis? Pensateci bene, ci vogliono 30 secondi in più, dove si vede un giocatore che fa rimbalzare la pallina prima di servire», ha dichiarato Piqué. «Il pubblico non vuole vedere questo, vuole vedere il punto, non un game infinito con vantaggi continui e 40-40. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Piqué sconvolge il tennis, vuole abolire la seconda palla (lo ha detto a febbraio, la polemica scoppia adesso)