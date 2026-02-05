Addio al New Start il mondo entra nell’era del riarmo atomico senza regole

Da linkiesta.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si chiude ufficialmente il trattato New Start, il principale accordo tra Russia e Stati Uniti per limitare le armi nucleari. Con la sua scadenza, le due potenze hanno abbandonato un impegno di lungo corso, lasciando spazio a un clima di incertezza. Ora il mondo si trova di fronte a un futuro in cui non ci sono più regole chiare sulla riduzione degli arsenali atomici. La fine di questo accordo segna un passo avanti verso un possibile riarmo globale senza limiti.

È scaduto oggi il New Start, e con esso finisce un’epoca. L’ultimo trattato bilaterale che ha governato per oltre un decennio gli arsenali nucleari di Russia e Stati Uniti – le due potenze che insieme detengono il 90 per cento delle armi atomiche mondiali – diventa storia. Nessuna nuova intesa all’orizzonte, nessuna proroga possibile nei termini attuali. Il mondo entra in una fase inedita: quella del riarmo nucleare senza vincoli giuridici verificabili. Il timing non potrebbe essere più simbolico. La scadenza coincide con i colloqui di pace tra Stati Uniti, Russia e Ucraina ad Abu Dhabi, in agenda ieri e oggi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

addio al new start il mondo entra nell8217era del riarmo atomico senza regole

© Linkiesta.it - Addio al New Start, il mondo entra nell’era del riarmo atomico senza regole

Approfondimenti su New Start

Addio al gigante che ha sfidato il destino: è morto in Messico l’uomo più obeso del mondo. Era arrivato a pesare 600 chili

Se ne va un personaggio che ha rappresentato una sfida estrema alla condizione umana.

L’intelligenza artificiale mette il camice: nasce ChatGPT Salute. E la medicina entra ufficialmente nell’era del dialogo

L'intelligenza artificiale entra nel settore sanitario con ChatGPT Salute, una piattaforma sviluppata da OpenAI.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su New Start

Argomenti discussi: Il ricatto nucleare di Putin Addio al New Start, il mondo entra nell’era del riarmo atomico senza regole; Domani scade il New Start: era l’ultimo freno alle armi nucleari di Usa e Russia; Usa-Russia, scade trattato New Start su armi nucleari. Mosca: Non siamo più vincolati; Arthur, addio: la start-up di bus a idrogeno ha presentato istanza di insolvenza.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.