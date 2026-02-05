Addio al New Start il mondo entra nell’era del riarmo atomico senza regole

Oggi si chiude ufficialmente il trattato New Start, il principale accordo tra Russia e Stati Uniti per limitare le armi nucleari. Con la sua scadenza, le due potenze hanno abbandonato un impegno di lungo corso, lasciando spazio a un clima di incertezza. Ora il mondo si trova di fronte a un futuro in cui non ci sono più regole chiare sulla riduzione degli arsenali atomici. La fine di questo accordo segna un passo avanti verso un possibile riarmo globale senza limiti.

È scaduto oggi il New Start, e con esso finisce un’epoca. L’ultimo trattato bilaterale che ha governato per oltre un decennio gli arsenali nucleari di Russia e Stati Uniti – le due potenze che insieme detengono il 90 per cento delle armi atomiche mondiali – diventa storia. Nessuna nuova intesa all’orizzonte, nessuna proroga possibile nei termini attuali. Il mondo entra in una fase inedita: quella del riarmo nucleare senza vincoli giuridici verificabili. Il timing non potrebbe essere più simbolico. La scadenza coincide con i colloqui di pace tra Stati Uniti, Russia e Ucraina ad Abu Dhabi, in agenda ieri e oggi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

