Se ne va un personaggio che ha rappresentato una sfida estrema alla condizione umana. Juan Pedro Franco, considerato l’uomo più obeso al mondo con un peso di 600 chili, è deceduto in Messico alla vigilia di Natale. La sua vicenda, lunga e complessa, ha attirato l’attenzione internazionale, lasciando un’impronta significativa nel dibattito sulla salute e le sfide personali legate all’obesità.

L’anno si chiude con un triste epilogo che per anni ha fatto parlare e scrivere di un drammatico primato: si è spenta proprio alla vigilia di Natale la parabola terrena di Juan Pedro Franco, l’uomo che per tutto l’arco della sua esistenza ha incarnato la sfida estrema dell’essere umano contro i limiti del proprio corpo. Messicano, 41 anni, era balzato alle cronache mondiali per un record di cui avrebbe fatto volentieri a meno: quello di uomo più pesante del mondo. Ma dietro i quasi 600 chili che lo avevano imprigionato in un letto per oltre un decennio, non c’era solo un dato statistico da Guinness dei Primati, bensì la storia di una battaglia disperata per la sopravvivenza e la dignità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Addio al gigante che ha sfidato il destino: è morto in Messico l’uomo più obeso del mondo. Era arrivato a pesare 600 chili

