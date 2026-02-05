Addio al make up clean | dalle cloud lips labbra sfumate di rossetto alla metal skin pelle luminosissima agli sguardi grunge
Quello che si vede nelle tendenze trucco del 2026 è un ritorno alla creatività. Le nuove proposte vanno oltre le solite regole: ci sono labbra sfumate di rossetto, come le
L e tendenze trucco 2026 raccontano un desiderio comune: tornare a usare il trucco come strumento creativo. Il colore riemerge, le texture si fanno protagoniste, i confini si sfumano. Il risultato è un make up più libero, emotivo e personale, dove ogni volto diventa una tela e ogni look una dichiarazione di stile. Tre tendenze trucco da provare, ora. Trucco anni ’50: perché continua a ispirarci così tanto X Tendenze trucco 2026. Le “Cloud lips”: labbra morbide, senza contorni. Fra i trend trucco del 2026 spiccano le cloud lips, labbra voluminose, secondo una nuova estetica. A renderle virali è stata la make up artist Nina Parks, che sperimenta spesso questo modo di truccare le labbra: sfumato, diffuso, quasi dissolto. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Approfondimenti su make up 2026
Le Bitten Lips sono il trucco labbra perfetto per chi non ama il rossetto
Le Bitten Lips rappresentano una tendenza di trucco naturale e sofisticata, ideale per chi preferisce un look discreto senza rinunciare all’eleganza.
Le tendenze make up si rinnovano puntando su contrasti raffinati: labbra intense, occhi definiti e pelle luminosa definiscono un’estetica moderna, versatile e chic
Ultime notizie su make up 2026
Argomenti discussi: Dalle Cloud lips alla Metal skin, tre tendenze per dare un twist al make up; Cinque prodotti di bellezza provati e approvati che consiglio; Bruno Gagliano trovato morto sul balcone a Roma, ipotesi suicidio per la storica drag queen Kastadiva; Morto suicida Bruno Gagliano, era la famosa drag queen Kastadiva. Il giallo della raccolta fondi bloccata.
Il make-up del 2026 ha gli occhi in primo piano: addio nude, torna l’ombretto coloratoil 2026 sarà l’anno del ritorno al colore, in fatto di make-up. Addio look da clean girl e addio ombretti nude: è il momento di sbizzarrirsi. Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al ... fanpage.it
Addio peluria, benvenuta luminosità! Sogni una pelle così liscia da sembrare un filtro Il dermaplaning è il segreto delle star per un viso istantaneamente più radioso. . Rimuove le cellule morte e la vellus hair (la fastidiosa peluria bionda). . Il make-up s facebook
Dopo anni di clean girl sembra giunto il momento di dire addio ai colori neutri ed abbracciare un’estetica più decisa, come quella che contraddistingue la cantante e le ragazze di Euphoria x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.