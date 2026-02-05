Addio al make up clean | dalle cloud lips labbra sfumate di rossetto alla metal skin pelle luminosissima agli sguardi grunge

Da iodonna.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quello che si vede nelle tendenze trucco del 2026 è un ritorno alla creatività. Le nuove proposte vanno oltre le solite regole: ci sono labbra sfumate di rossetto, come le

L e tendenze trucco 2026 raccontano un desiderio comune: tornare a usare il trucco come strumento creativo. Il colore riemerge, le texture si fanno protagoniste, i confini si sfumano. Il risultato è un make up più libero, emotivo e personale, dove ogni volto diventa una tela e ogni look una dichiarazione di stile. Tre tendenze trucco da provare, ora. Trucco anni ’50: perché continua a ispirarci così tanto X Tendenze trucco 2026. Le “Cloud lips”: labbra morbide, senza contorni. Fra i trend trucco del 2026 spiccano le cloud lips, labbra voluminose, secondo una nuova estetica. A renderle virali è stata la make up artist Nina Parks, che sperimenta spesso questo modo di truccare le labbra: sfumato, diffuso, quasi dissolto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

