Inaugurata la Casa di comunità al Maggiore | il nuovo riferimento per le basse urgenze

È stata inaugurata la nuova Casa di comunità presso l’ospedale Maggiore, un punto di riferimento per le esigenze di assistenza sanitaria di bassa complessità. La struttura, aperta 24 ore su 24, si concentrerà sulla gestione delle cronicità e delle urgenze di minore gravità, offrendo un supporto continuo e accessibile alla popolazione locale.

All’interno dell’ospedale Maggiore è stata inaugurata la nuova Casa della comunità hub, che offrirà un servizio sulle 24 ore per le cronicità e le urgenze a bassa urgenza e complessità. Un nuovo presidio territoriale che intende “rafforzare l’assistenza di prossimità e l’integrazione tra servizi. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

