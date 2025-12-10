Addio al dottor Corapi chirurgo di grande umanità
È deceduto il dottor Corapi, stimato chirurgo noto per la sua grande umanità e dedizione. Figura apprezzata dalla comunità medica e rispettata per il suo approccio umano e professionale. Un uomo attento alla famiglia e amato da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.
IL LUTTO. Un professionista stimato e apprezzato da tutta la comunità medica. Una persona attenta e presente in famiglia. I funerali mercoledì alle 14.30 nella parrocchia di Valtesse. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
