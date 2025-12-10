Addio al dottor Corapi chirurgo di grande umanità

È deceduto il dottor Corapi, stimato chirurgo noto per la sua grande umanità e dedizione. Figura apprezzata dalla comunità medica e rispettata per il suo approccio umano e professionale. Un uomo attento alla famiglia e amato da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

IL LUTTO. Un professionista stimato e apprezzato da tutta la comunità medica. Una persona attenta e presente in famiglia. I funerali mercoledì alle 14.30 nella parrocchia di Valtesse. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Addio al dottor Corapi, chirurgo di grande umanità

Addio al dottor Angelo Fotino: scompare una figura storica dell’Ematologia ad Avellino

Addio al dottor Marchetti: per oltre 20 anni direttore della casa di riposo Cacciamatta

Lutto Hellas Verona: addio al dottor Giorgio Biscardo, medico sociale dello scudetto 1985

ADDIO ALLA DOTTORESSA IANA PUCCIO Stimato medico di famiglia. Vai su Facebook

Addio al dottor Corapi, chirurgo di grande umanità - Un professionista stimato e apprezzato da tutta la comunità medica. Secondo ecodibergamo.it