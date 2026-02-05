È morto Cesare Castellotti, volto noto di ‘Novantesimo Minuto’. Aveva 86 anni ed era uno dei giornalisti più amati di Rai Sport. La sua scomparsa è una perdita per il mondo del calcio e dello sport in Italia. La notizia ha fatto subito il giro del settore, lasciando un vuoto tra colleghi e appassionati.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio della scomparsa. Si è spento all’età di 86 anni Cesare Castellotti, giornalista e caporedattore di Rai Sport, noto per essere uno dei volti storici della celebre trasmissione ‘Novantesimo Minuto’. La notizia è stata diffusa su Facebook dal collega Rai Carlo Nesti, che ha voluto ricordarlo con parole di grande stima. Una carriera dedicata al giornalismo sportivo. Castellotti aveva seguito per anni le vicende di Juventus e Torino, ricoprendo ruoli di rilievo all’interno della Rai di Torino. Nesti lo ha descritto come un professionista nobile e appassionato, che aveva iniziato come segretario per poi diventare capo-servizio del nucleo sportivo per circa vent’anni, collaborando con figure come Barletti, Costa, Calcagno e lo stesso Nesti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - È morto Cesare Castellotti, storico volto di ‘Novantesimo Minuto’

Approfondimenti su Cesare Castellotti

È morto Cesare Castellotti, uno dei volti più noti di ‘Novantesimo Minuto’.

È morto Cesare Castellotti, il giornalista che da Torino ha raccontato decenni di calcio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Cesare Castellotti

Argomenti discussi: Addio ad un altro volto storico di 90° minuto: morto Cesare Castellotti, corrispondente per Juventus e Torino; Marcell Jacobs: Ora mi diverto, obiettivo 2028 e anche oltre.

Morto Cesare Castellotti, lo storico corrispondente per Torino e Juventus di 90° Minuto aveva 86 anniSi spegne un’altra storica voce del giornalismo sportivo italiano: è morto a 86 anni Cesare Castellotti, per decenni punto di riferimento ... msn.com

Cesare Castellotti è morto, giornalismo sportivo in lutto per l'ex volto di 90° minutoMondo del giornalismo in lutto per il volto storico della trasmissione della Rai 90° minuto, è morto Cesare Castellotti: aveva 86 anni. areanapoli.it

Leggi l'articolo - Torino dice addio a Cesare Castellotti, storico volto del giornalismo sportivo facebook

Morto Cesare Castellotti, addio allo storico volto di 90° Minuto - Torino Cronaca - Notizie da Torino e Piemonte Ciao, Cesare! x.com