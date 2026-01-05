Addio al collega Gianluigi Armaroli storico corrispondente dall' Emilia-Romagna

È venuto a mancare Gianluigi Armaroli, storico corrispondente dall'Emilia-Romagna. La sua voce, distintiva e riconoscibile, ha accompagnato molte notizie con sobrietà e professionalità. Un professionista dal tono elegante, ma anche dotato di un carattere spontaneo e affabile. La sua presenza sarà ricordata con rispetto e gratitudine da chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui.

La sua voce, profonda, chiara, immediatamente riconoscibile da chiunque. Questo era il suo stile, sobrio ed elegante, ma pure scanzonato simpatico e disinvolto nel suo particolare modo di fare questo e molto altro. Per circa 40 anni è stato il nostro collega Gianluigi Armaroli, prima inviato del Tg5, poi di tutti i telegiornali Mediaset. Se ne è andato, confortato dall'amore della moglie Daniela, dal figlio Alex e dall'inseparabile Stella, il suo setter. Bolognese, classe 1948, del suo lavoro amava e sapeva fare di tutto con grande professionalità. Dalla politica alla cronaca, dall'arte alla cucina.

