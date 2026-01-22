Cesare Molinari, stimato storico e docente dell'Università di Firenze, si è spento all’età di 90 anni. Professore emerito di Discipline dello spettacolo, ha contribuito in modo significativo allo studio e alla diffusione della storia del teatro. La sua figura rappresenta un punto di riferimento nel panorama accademico italiano, lasciando un’importante eredità nel campo degli studi teatrali.

Firenze, 22 gennaio 2026 – Addio a Cesare Molinari, professore emerito di Discipline dello spettacolo dell'Università di Firenze, uno dei fondatori della moderna storia del teatro, scomparso all'età di 90 anni a Firenze. L'annuncio della morte è stato dato dalla famiglia, precisando che i funerali si terranno venerdì 23 gennaio, alle ore 15, presso le Nuove Cappelle del Commiato in via delle Gore 60 a Firenze. La formazione e il lavoro. Molinari, nato a Venezia nel 1935, si formò alla Scuola Normale Superiore di Pisa, ha insegnato dapprima nelle Università di Pisa, Parma, Urbino e infine, dal 1977, nell'Università di Firenze, dove negli anni Novanta ha diretto a più riprese il Dipartimento di Storia delle Arti e dello Spettacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Cesare Molinari, grande storico del teatro

E’ morto Cesare Molinari. Lo storico del teatro insegnò anche a UrbinoÈ venuto a mancare Cesare Molinari, storico del teatro e docente all’Università di Urbino e Firenze.

Addio a Cesare Zampetti: "Era un grande amico"È scomparso a 63 anni Cesare Zampetti, figura di rilievo della destra reggiana.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: E’ morto Cesare Molinari. Lo storico del teatro insegnò anche a Urbino.

E’ morto Cesare Molinari. Lo storico del teatro insegnò anche a UrbinoE’ stato un pilastro dei moderni studi sul teatro Cesare Molinari, scomparso all’età di 90 anni. Professore emerito dell’Università ... msn.com

Addio a Valentino. L’imperatore della moda italiana è scomparso a 93 anni #InMezzora facebook