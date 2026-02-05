Addio a Cesare Castellotti il volto storico di ’90° Minuto’ aveva 86 anni

Addio a Cesare Castellotti, il volto noto di ’90° Minuto’. Il giornalista Rai si è spento a Torino a 86 anni. Per più di vent’anni ha seguito Juventus e Torino, sempre con grande rispetto e passione. La sua voce e il suo stile resteranno impressi nella memoria di tanti tifosi e appassionati di calcio.

(Adnkronos) – Il giornalismo sportivo italiano saluta uno dei suoi volti più noti. È morto a Torino, all'età di 86 anni, Cesare Castellotti, storico giornalista Rai che per oltre vent'anni ha raccontato Juventus e Torino con rigore, misura e una passione mai ostentata, diventata negli anni il marchio inconfondibile delle sue telecronache e dei suoi collegamenti. Nato nel capoluogo piemontese il 12 settembre 1939, Castellotti era entrato in Rai all'inizio degli anni Sessanta. La sua carriera si è sviluppata a lungo nella redazione piemontese, dove ha lavorato per il Telegiornale del Canale nazionale fino al 1976 e poi per il Tg1 e la TgR Piemonte, occupandosi non solo di calcio ma anche di basket, pallavolo e di cronaca industriale, in particolare legata alla Fiat.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Cesare Castellotti

Si è spento Cesare Castellotti, il volto storico di 90° minuto.

È morto Cesare Castellotti, uno dei volti più noti di ‘Novantesimo Minuto’.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cesare Castellotti

Argomenti discussi: Addio ad un altro volto storico di 90° minuto: morto Cesare Castellotti, corrispondente per Juventus e Torino; Di Lorenzo crac e Conte sbotta: Il calcio muore; Tenta il suicidio buttandosi dal ponte durante un diretta Rai: uomo di 38anni salvato dalla polizia locale; Carmine Esposito: Nessuna cattiveria di Spalletti, frase uscita male. Mi aspettavo qualche parola in...

Addio a Cesare Castellotti, storico corrispondente torinese di 90° MinutoA 86 anni è scomparso Cesare Castellotti, storico giornalista sportivo Rai. In molti ricordano il suo stile sobrio, misurato, impeccabile nel raccontare le partite di Juventus e Torino, diventato ... tg24.sky.it

Addio a Cesare Castellotti, il volto storico di '90° Minuto' aveva 86 anniIl giornalismo sportivo italiano saluta uno dei suoi volti più noti. È morto a Torino, all'età di 86 anni, Cesare Castellotti, storico giornalista Rai che per oltre vent'anni ha raccontato Juventus e ... adnkronos.com

LUTTO - E' morto Cesare Castellotti, è stato uno dei volti storici di 90° minuto ift.tt/rZ0QiOA x.com

Ci ha lasciati all'età di 86 anni Cesare Castellotti, storico corrispondente da Torino della trasmissione sportiva 90° Minuto di Rai 1. Negli anni Settanta, Ottanta e nei primi Novanta, Castellotti è entrato nelle case di milioni di italiani. È stato tra i protagonisti facebook