Acosta | Mi do 6 su 10 ma siamo più lenti delle Ducati

Acosta si dà un punteggio di 6 su 10, ma ammette di essere ancora più lento delle Ducati. Il pilota KTM guarda già al 2027, anche se in questo momento si concentra sul presente. Lavora duro per migliorare il passo e restare in corsa.

Nel corso dell’ultima giornata di test a Sepang, il tempo segnato da 1’57,253 ha collocato Acosta all’ottavo posto nella classifica combinata. Il dato non ha superato il tempo di mercoledì mattina di 1’57,116, nonostante una simulazione di ritmo di gara effettuata dall’alfiere spagnolo, che ha completato 26 giri. Acosta ha spiegato che in quella simulazione di gara si sono verificati accadimenti inattesi sulla moto rispetto a quanto osservato con le Ducati, confermando però la consapevolezza di una diversa maturità della casa italiana. Il pilota di Murcia è convinto che restiamo dietro alle Ducati in questo momento, pur rimanendo fiducioso per i prossimi passi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

