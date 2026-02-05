Acireale approvati due progetti per riqualificare i bagni di due istituti scolastici

La giunta comunale di Acireale ha dato il via libera a due progetti per migliorare i bagni di altrettanti istituti scolastici. Nei prossimi mesi, i lavori prenderanno il via per sistemare e rendere più funzionali i servizi igienici di due scuole della città. La decisione arriva dopo mesi di attese e mira a offrire ambienti più sicuri e confortevoli agli studenti.

La giunta comunale di Acireale ha approvato nei giorni scorsi due importanti progetti esecutivi di edilizia scolastica finalizzati alla manutenzione straordinaria e alla riqualificazione dei servizi igienici in due edifici scolastici del territorio. Il primo intervento riguarda il plesso.

