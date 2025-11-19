La scure sugli istituti scolastici Due accorpamenti in arrivo Persiani furioso | Scelta dannosa

di Natalino Benacci Il consiglio provinciale ha approvato il nuovo piano di dimensionamento scolastico. Sono previsti due accorpamenti significativi per il 20262027: il liceo scientifico Marconi di Carrara sarà unito all’istituto Zaccagna-Galilei, mentre l’IC Massa 6 confluirà nell’IC Malaspina. Nessun accorpamento deciso per la Lunigiana: il consiglio ha scelto di non esercitare il potere decisorio nei confronti della Conferenza zonale lunigianese, lasciando autonomia alle realtà locali, pur avvertendo che la Regione individuerà comunque autonomamente le operazioni di accorpamento nel rispetto dei criteri stabiliti dagli indirizzi già noti che prevedevano l’abbinamento tra i due istituti di Pontremoli Tifoni e Ferrari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La scure sugli istituti scolastici. Due accorpamenti in arrivo. Persiani furioso: "Scelta dannosa"

