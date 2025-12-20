Riccardo Vannucchi il 59enne di Prato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri con l’accusa di aver drogato e violentato una sua dipendente di 24 anni, sarebbe recidivo. Diciotto anni fa, secondo quanto ricostruito da Adnkronos, Vannucchi tentò di strangolare una donna di 26 anni, adescata con un falso annuncio di lavoro da segretaria. L’adescamento con l’auto rubata, il strangolamento con la cravatta, i cavi elettrici. Il caso risale al 2 giugno 2007, quando fu arrestato con le accuse di tentato omicidio, sequestro di persona, furto, ricettazione e uso di documenti falsi. Una settimana prima Vannucchi aveva fatto sparire una giovane donna di 26 anni di Sesto Fiorentino, successivamente ritrovata in stato confusionale a Fucecchio. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Prato, fermato per stupro: per la Procura ha drogato e abusato di una dipendente

Leggi anche: “Ha drogato e stuprato una dipendente”: arrestato un 59enne a Prato

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Bidello tedesco droga e violenta la moglie per sei anni, poi pubblica i video su internet; Un fermato per stupro: ha drogato e abusato dipendente; Prato, fermato per stupro: per la Procura ha drogato e abusato di una dipendente; Prato: abusi con la droga dello stupro, una 24enne ha perso conoscenza dopo aver mangiato con il suo principale.

Ha drogato e violentato la sua dipendente a Prato. Diciotto anni fa rapì e tentò di strangolare una 26enne, adescata con un falso annuncio di lavoro - Adesso il 59enne di Prato, Riccardo Vannucchi, avrebbe drogato la sua dipendente offrendole il pranzo e abusando di lei ... open.online