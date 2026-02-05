Accoltella la ex e poi tenta il suicidio arrestato 33enne | Non accettava la fine della relazione Il tentato femminicidio nel Casertano

Un uomo di 33 anni della provincia di Napoli è stato arrestato a Castel Volturno dopo aver accoltellato la ex e poi aver tentato di togliersi la vita. La donna è rimasta ferita, mentre lui è stato fermato poco dopo. Secondo le prime ricostruzioni, il gesto deriva dalla sua incapacità di accettare la fine della relazione.

Un 33enne della provincia di Napoli è stato arrestato con l’accusa di tentato femminicidio nei confronti della sua ex a Castel Volturno (Caserta). La giovane, 24enne, colpita più volte con un coltello da cucina, è stata ricoverata in codice rosso al Pineta Grande Hospital della città del Casertano, in Campania, dove è stata operata: non è in pericolo di vita. Dopo aver colpito la donna, il 33enne si è inoltre autoinflitto una coltellata nella zona dello sterno, probabilmente nel tentativo di togliersi la vita. È stato medicato e condotto al commissariato di Castel Volturno, dove è stato arrestato e portato al carcere di Santa Maria Capua Vetere.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Caserta TentatoFemminicidio

La Polizia di Caserta ha arrestato un uomo di 33 anni, residente in provincia di Napoli, dopo aver accoltellato la ex e aver tentato il suicidio.

Un uomo di 33 anni di Castel Volturno è stato arrestato dalla polizia nella notte.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Caserta TentatoFemminicidio

Argomenti discussi: Napoli, accoltella alle spalle il nuovo compagno della ex e fugge all'estero: arrestato un 50enne; Va in casa della ex e accoltella il compagno: arrestato dopo un mese di fuga; Accoltella il fidanzato della sua ex compagna: arrestato; Un posto al sole: Gagliotti accoltella la ex moglie.

Tentato femminicidio nel Napoletano: 33enne accoltella la sua ex fidanzata, operata d’urgenza in codice rossoUn 33enne della provincia di Napoli è stato fermato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato omicidio aggravato nei confronti della sua ex fidanzata a Castel Volturno. L’aggressione è avvenuta i ... affaritaliani.it

Accoltella la ex e poi tenta il suicidio: arrestato 33enne a CasertaLa Polizia di Stato di Caserta ha arrestato, nella serata di ieri, un uomo di 33 anni, residente in provincia di Napoli, per il reato di tentato femminicidio. lapresse.it

Tenta di accoltellare i carabinieri durante un controllo, arrestato L'uomo è stato arrestato per violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.... facebook

Violenta lite in casa: tenta di accoltellare una donna x.com