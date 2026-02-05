Un uomo di 33 anni di Castel Volturno è stato arrestato dalla polizia nella notte. Aveva accoltellato la ex e poi ha tentato di togliersi la vita. La donna ha riportato ferite serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo si trova ora in carcere, accusato di tentato femminicidio. La polizia ha agito subito, intervenendo sul posto dopo la richiesta di aiuto.

Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia di Stato ha arrestato un 33enne della provincia di Napoli con l’accusa di tentato femminicidio nei confronti della sua ex a Castel Volturno (Caserta). I fatti risalgono a ieri sera. La giovane, 24enne, colpita da un coltello da cucina, è stata ricoverata in codice rosso al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, dove è stata operata: non è in pericolo di vita. Dopo aver colpito la donna il 33enne si è autoinflitto una coltellata nella zona dello sterno, forse nel tentativo di suicidarsi. E’ stato medicato e poi condotto al commissariato di Castel Volturno, dove è stato arrestato per il reato di tentato femminicidio e quindi portato al carcere di Santa Maria Capua Vetere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Accoltella la ex e poi tenta il suicidio: 33enne finisce in carcere

Gennaro ha tentato il suicidio buttandosi sotto un camion, ma alcuni operai nelle campagne sono intervenuti in tempo e lo hanno salvato.

