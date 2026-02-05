Accoltella la compagna sull' Asse Mediano poi tentata il suicidio | donna operata d' urgenza arrestato il 30enne

Una donna è stata accoltellata dalla sua compagna durante una sosta sull’Asse Mediano, a Giugliano. La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove è stata operata. L’uomo, che aveva tentato anche il suicidio, è stato arrestato poco dopo. La vicenda ha sconvolto la zona e ha portato i carabinieri a intervenire subito.

Un grave episodio di violenza si è verificato nella notte, poco prima della mezzanotte, lungo una sosta di parcheggio dell'Asse Mediano, nel territorio di Giugliano. Secondo una prima ricostruzione, un uomo sulla trentina, originario di Pozzuoli, operatore sociosanitario, ha accoltellato la compagna al termine di una lite. La giovane donna, di origine salernitana, nel tentativo di fuggire dall'auto, è stata colpita con più fendenti alle gambe e alla schiena. Soccorsa dal 118, è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Pineta Grande, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza.

