Accoltella extenta suicidio | arrestato

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dopo aver ferito gravemente la sua ex. La scena si è svolta vicino a un’auto ferma sul ciglio della strada, dove la ragazza è stata trovata in condizioni preoccupanti. L’uomo ha anche tentato il suicidio, ma è stato fermato prima di riuscirci.

15.16 Arrestato un uomo di 33 anni per aver accoltellato la sua ex. Vicino a un'auto, ferma sul ciglio della strada, giaceva la ragazza gravemente ferita. E' successo nel Casertano, a Castel Volturno. L'uomo, ex fidanzato della ragazza, 24enne, dopo una lite legata alla fine della loro relazione, aveva colpito più volte la giovane con un coltello da cucina per poi autoinfliggersi una coltellata al petto. Trasportata in codice rosso in ambulanza all' ospedale, la ragazza è stata operata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

