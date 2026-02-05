Accoltella e picchia la madre per 20 euro
Un giovane di 23 anni ha aggredito la madre con un coltello e l’ha picchiata, tutto per i 20 euro di cui aveva bisogno per comprare droga. I carabinieri sono intervenuti e lo hanno arrestato, accusandolo di estorsione, lesioni, minacce e maltrattamenti in famiglia.
Ha accoltellato e picchiato la madre per avere i soldi che gli servivano per comprare la droga. Un giovane di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri; per lui le accuse sono di estorsione, lesioni personali, minaccia e maltrattamenti contro familiari o conviventi.I fatti sono accaduti a Pomezia.🔗 Leggi su Latinatoday.it
