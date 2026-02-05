Un giovane di 23 anni ha aggredito la madre con un coltello e l’ha picchiata, tutto per i 20 euro di cui aveva bisogno per comprare droga. I carabinieri sono intervenuti e lo hanno arrestato, accusandolo di estorsione, lesioni, minacce e maltrattamenti in famiglia.

Ha accoltellato e picchiato la madre per avere i soldi che gli servivano per comprare la droga. Un giovane di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri; per lui le accuse sono di estorsione, lesioni personali, minaccia e maltrattamenti contro familiari o conviventi.I fatti sono accaduti a Pomezia.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Un giovane di 23 anni ha aggredito la madre dopo averle chiesto 20 euro per comprare droga.

Un giovane di 33 anni ha dato sfogo alla sua rabbia ieri a Casatenovo.

ACCOLTELLA E PICCHIA LA MADRE PER 20 EURO: VOLEVA I SOLDI PER LA DR*OGA - POMEZIA

