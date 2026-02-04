Accoltella la madre e la picchia per 20 euro | voleva i soldi per la droga

Un giovane di 23 anni ha aggredito la madre dopo averle chiesto 20 euro per comprare droga. L’uomo le ha prima sferrato un coltello e poi l’ha picchiata con calci e pugni. La donna è finita in ospedale, mentre il figlio è stato arrestato.

Ha accoltellato la madre per poi picchiarla con calci e pugni. Ad aggredire la donna un 23enne, che le aveva chiesto soldi per acquistare la droga. A bloccare il giovane sono stati i carabinieri, che lo hanno arrestato. I fatti sono accaduti a Pomezia. Questa mattina a Pomezia, i Carabinieri hanno arrestato un giovane di 23 anni. La donna è stata soccorsa e trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pomezia dove è stata medicata e dimessa con 30 giorni di prognosi

