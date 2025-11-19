Banca d' Italia e Struttura di missione ZES firmano un accordo per condividere dati sulla ZES unica

Questa mattina è stato sottoscritto l'Accordo di collaborazione e ricerca sulla ZES Unica tra la Struttura di missione ZES e la Banca d'Italia, alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra. A firmare l'intesa sono stati l'Avv. Giuseppe Romano, per la Struttura di missione ZES, e il Dott. Andrea Brandolini, per la Banca d'Italia.

