Accesso ai percorsi da 30 CFU dopo il concorso PNRR1 e PNRR2 | chiarimenti sui requisiti Pillole di Question Time

Durante il question time del 2 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, Andrea Giallanza ha chiesto chiarimenti sui requisiti necessari per accedere ai percorsi da 30 CFU, dopo i concorsi PNRR1 e PNRR2. Sonia Cannas, docente esperta, ha risposto spiegando quali sono le condizioni richieste e quali possono rappresentare un ostacolo per chi vuole iscriversi. La discussione si è concentrata sulle modalità di accesso e sui criteri di selezione, cercando di fare chiarezza su un tema che interessa molti docenti.

Nel question time del 2 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Giallanza e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stata affrontata una questione relativa ai requisiti di accesso ai percorsi abilitanti da 30 CFU. Il focus si è concentrato sulla valutazione delle annualità di servizio maturate dopo la partecipazione al concorso PNRR1.

