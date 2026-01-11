Graduatorie di merito concorsi PNRR1 e PNRR2 | vincitori e idonei non hanno gli stessi diritti Pillole di Question Time

Il question time del 23 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV ha approfondito le differenze tra vincitori e idonei nelle graduatorie di merito dei concorsi PNRR1 e PNRR2, evidenziando le diverse implicazioni sui diritti e le procedure. Con la partecipazione di Sonia Cannas, esperta del settore, sono stati analizzati aspetti importanti delle procedure concorsuali legate ai finanziamenti del PNRR.

Concorsi PNRR 1 e 2: il Decreto Scuola cambierà il futuro degli insegnanti idonei (scopri come) - A breve il Consiglio dei Ministri esaminerà un nuovo Decreto Scuola che introduce importanti novità in vista dell’anno scolastico 2025/2026. greenme.it

Concorso Funzionari USR Ministero dell'Istruzione 2025 - Graduatorie finali di merito - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.