Graduatorie di merito concorsi PNRR1 e PNRR2 | vincitori e idonei non hanno gli stessi diritti Pillole di Question Time
Il question time del 23 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV ha approfondito le differenze tra vincitori e idonei nelle graduatorie di merito dei concorsi PNRR1 e PNRR2, evidenziando le diverse implicazioni sui diritti e le procedure. Con la partecipazione di Sonia Cannas, esperta del settore, sono stati analizzati aspetti importanti delle procedure concorsuali legate ai finanziamenti del PNRR.
Nel question time del 23 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stata affrontata una questione rilevante legata alle procedure concorsuali del PNRR. L’attenzione si è concentrata sulla durata delle graduatorie di merito PNRR1 e PNRR2 e sulla distinzione tra vincitori e idonei. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
IMMISSIONI IN RUOLO SU POSTI CURRICULARI E DI SOSTEGNO NEL 2026: ALCUNI UTILI CHIARIMENTI PER ORIENTARSI NELLA SCELTA; Elenchi regionali per il ruolo: si può scegliere una regione diversa per ogni classe di concorso?.
