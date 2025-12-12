Concorso docenti PNRR è ordinario ma non abilitante Occorre percorso da 30 36 o 60 CFU Pillole di Question Time

Durante il question time dell’11 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, si è discusso del concorso docenti PNRR, evidenziando che si tratta di un percorso ordinario ma non abilitante, richiedendo 30, 36 o 60 CFU. Chiara Cozzetto di ANIEF ha approfondito il tema dell’idoneità e delle qualifiche necessarie per l’ingresso nel mondo della scuola.

Nel question time dell’11 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale di ANIEF, è stato affrontato un tema di rilievo riguardante il valore dell’idoneità nei concorsi per l’insegnamento. Il dibattito si è incentrato sulla possibilità di considerare l’idoneità al concorso come titolo abilitante, così da evitare ulteriori oneri formativi ed economici per i candidati. L'articolo . Orizzontescuola.it Concorso docenti PNRR3, cosa succede? Non più visibile voto minimo comunicato da USR Friuli Venezia Giulia - Mentre ieri mattina ci interrogavamo sul ruolo che i candidati che hanno sostenuto la prova scritta con riserva, ieri ... orizzontescuola.it Concorso docenti PNRR3, ecco voto minimo di accesso alla prova orale: in tanti casi sufficiente il 70. Avviso USR - Ecco il voto minimo per l'accesso alla prova orale, come indicato dagli USR. orizzontescuola.it Il docente neoimmesso in ruolo da concorso PNRR assume servizio entro 5 giorni dalla nomina. Scopri di più https://www.orizzontescuola.it/assunzioni-docenti-2025-oggi-10-dicembre-stop-graduatorie-pnrr-per-ruoli-entro-31-dicembre-cosa-fa-il-supplente/ - facebook.com facebook Una delle domande del concorso docenti PNNR3 svoltosi lo scorso 1 dicembre ha suscitato più di una perplessità per la scelta della risposta indicata come corretta dal Ministero. Si parlava del ruolo svolto dall’INVALSI all’interno del processo di certifi… x.com

Pnrr3: come prepararsi alla prova scritta del concorso! #concorso #scuola #scritto

Video Pnrr3: come prepararsi alla prova scritta del concorso! #concorso #scuola #scritto Video Pnrr3: come prepararsi alla prova scritta del concorso! #concorso #scuola #scritto