Acceso il braciere olimpico in Duomo Mattarella ai capi di Stato | ' Lo sport ispiri anche chi governa' L' abbraccio agli azzurri

Questa mattina il fuoco olimpico è stato acceso nel Duomo di Milano, un momento simbolico che ha aperto le celebrazioni. Il presidente Mattarella ha incontrato gli atleti italiani, li ha incoraggiati e si è intrattenuto con loro. Poi, ha partecipato a una cena con i capi di Stato, un’occasione per scambiare due parole e rafforzare i rapporti internazionali. La giornata del presidente si è conclusa con l’abbraccio agli azzurri, simbolo di orgoglio e vicinanza.

Migliaia di persone in piazza del Dumo hanno accolto l'arrivo della Fiamma olimpica, portata dall'étoile Nicoletta Manni. In piazza è stato acceso anche il braciere, in attesa dell'ultimo tratto di strada per la fiaccola, che domani sera arriverà a San Siro. (foto Marco Ottico) E' iniziata la cena di gala del Cio alla Fabbrica del Vapore, a due passi da Corso Sempione a Milano. Un appuntamento voluto dal Comitato Olimpico Internazionale per dare il benvenuto ai Capi di Stato in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Oltre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in mattinata aveva fatto visita alla delegazione italiana nel Villaggio Olimpico, partecipa una folta rappresentanza di governanti e reali.

