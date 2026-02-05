La regione Emilia-Romagna accelera la ripresa economica. Secondo le previsioni di gennaio 2026 di Prometeia, il prodotto interno lordo regionale crescerà dello 0,8%. Un ritmo più sostenuto rispetto alla Germania, ma ancora lontano dalla Spagna. I consumi e gli investimenti aumentano, spingendo l’economia locale avanti.

di Marco Principini BOLOGNA Si cresce in regione più della Germania, ma mai ai ritmi della Spagna. È uno dei dati che emerge dall’esame dell’ufficio studi di Unioncamere Emilia-Romagna delle previsioni macroeconomiche regionali elaborate a gennaio 2026 sulla base degli “Scenari per le economie locali”, forniti da Prometeia. Nel 2025 il pil dell’ Emilia-Romagna è cresciuto del +0,6%. A sostenerlo la domanda interna con una lieve accelerazione dei consumi (+0,8%) ed una più marcata degli investimenti (+3,3%), a fronte di una nuova riduzione delle esportazioni (-2,2%). Il ritmo dell’attività economica dovrebbe accelerare lievemente anche nel 2026, portando ad una crescita del pil dello 0,8%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Accelerano consumi e investimenti. Il pil regionale crescerà dello 0,8%

Le previsioni per il 2026 indicano una crescita moderata dell’economia lombarda, con un aumento del PIL, degli investimenti e dei consumi dello 0,7%.

Accelerano consumi e investimenti. Il pil regionale crescerà dello 0,8%di Marco PrincipiniBOLOGNASi cresce in regione più della Germania, ma mai ai ritmi della Spagna. È uno dei dati che emerge dall’esame dell’ufficio studi di Unioncamere Emilia-Romagna delle previsioni ... ilrestodelcarlino.it

Usa: Pil accelera in 3* trim, +4,3% grazie a consumi e investimentiMILANO (MF-NW)--Negli Stati Uniti, il prodotto interno lordo (Pil) corretto per l'inflazione è cresciuto del 4,3% nel terzo trimestre, secondo i dati del Bureau of Economic Analysis (Bea). Si tratta ... milanofinanza.it

Ismea, export agroalimentare verso record nel 2025 a 73 miliardi. Caffè, prosciutti, formaggi, tra prodotti trainanti. Accelerano i consumi domestici, +4% #ANSA x.com

Il futuro non è più lineare: , e ' non procedono più in traiettorie separate. Si influenzano, si condizionano, si accelerano a vicenda. In un momento storico in cui l’adozione dell’AI cresce in modo esponenziale, c facebook