Cna Lombardia 2026 di debole crescita economica | pil +0,7% investimenti +0,7% consumi +0,7%

Da bresciatoday.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le previsioni per il 2026 indicano una crescita moderata dell’economia lombarda, con un aumento del PIL, degli investimenti e dei consumi dello 0,7%. La regione prosegue nel suo percorso di sviluppo, anche se a ritmo lento, evidenziando una stabilità economica che si mantiene su livelli contenuti. Questi dati riflettono un quadro di crescita debole ma costante, in un contesto di lenta ripresa economica.

Le previsioni del 2026 per l’economia lombarda raccontano di una regione che continua il proprio percorso di crescita, debole e con poco ritmo. Le tensioni internazionali e l’incertezza geopolitica continuano a pesare inevitabilmente sullo scenario economico nazionale e regionale, tanto che per.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

Lombardia, un 2026 di debole crescita economica: pil +0,7%, investimenti +0,7%, consumi +0,7%. a milano e provincia, negli ultimi 5 anni, export +23%, imprese artigiane -2,6%Le previsioni per il 2026 indicano una crescita economica moderata in Lombardia, con un PIL, investimenti e consumi aumentati dello 0,7%.

Lombardia, un 2026 in frenata: “Pil e consumi salgono a rilento”Nel 2026, l’economia lombarda registra una crescita moderata, con un incremento previsto dello 0,7% del Pil.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Economia, dai dati di CNA Lombardia, il 2026 sarà un anno di crescita debole. A Cremona calano le imprese ed è crisi nera dell'artigianato. Bene export e turismo, consumi interni al palo; Lombardia, un 2026 in frenata: Pil e consumi salgono a rilento; La stagnazione minaccia le piccole e medie imprese; Brescia, crescita economica a passo lento.

cna lombardia 2026 diCNA Lombardia, probabile un 2026 di debole crescita economicaCNA Lombardia, probabile un 2026 di debole crescita economica Proiezioni: PIL +0,7%, Investimenti +0,7%, Consumi +0,7% Nel 2025 l’export tiene (+0,4%), mentre in un anno calano di 2.358 unità le ... welfarenetwork.it

cna lombardia 2026 diSiglato accordo strategico per la fornitura di mezzi di autonoleggioUna nuova alleanza strategica prende forma sull’asse Lombardia-Veneto in vista del 2026. BusForFun.com Srl e le rappresentanze regionali di CNA Lombardia e CNA Veneto e annunciano di aver sottoscritto ... bresciatoday.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.