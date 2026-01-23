Cna Lombardia 2026 di debole crescita economica | pil +0,7% investimenti +0,7% consumi +0,7%

Le previsioni per il 2026 indicano una crescita moderata dell’economia lombarda, con un aumento del PIL, degli investimenti e dei consumi dello 0,7%. La regione prosegue nel suo percorso di sviluppo, anche se a ritmo lento, evidenziando una stabilità economica che si mantiene su livelli contenuti. Questi dati riflettono un quadro di crescita debole ma costante, in un contesto di lenta ripresa economica.

Le previsioni del 2026 per l’economia lombarda raccontano di una regione che continua il proprio percorso di crescita, debole e con poco ritmo. Le tensioni internazionali e l’incertezza geopolitica continuano a pesare inevitabilmente sullo scenario economico nazionale e regionale, tanto che per.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Lombardia, un 2026 di debole crescita economica: pil +0,7%, investimenti +0,7%, consumi +0,7%. a milano e provincia, negli ultimi 5 anni, export +23%, imprese artigiane -2,6%Le previsioni per il 2026 indicano una crescita economica moderata in Lombardia, con un PIL, investimenti e consumi aumentati dello 0,7%.

Lombardia, un 2026 in frenata: “Pil e consumi salgono a rilento”Nel 2026, l’economia lombarda registra una crescita moderata, con un incremento previsto dello 0,7% del Pil.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Economia, dai dati di CNA Lombardia, il 2026 sarà un anno di crescita debole. A Cremona calano le imprese ed è crisi nera dell'artigianato. Bene export e turismo, consumi interni al palo; Lombardia, un 2026 in frenata: Pil e consumi salgono a rilento; La stagnazione minaccia le piccole e medie imprese; Brescia, crescita economica a passo lento.

CNA Lombardia, probabile un 2026 di debole crescita economicaCNA Lombardia, probabile un 2026 di debole crescita economica Proiezioni: PIL +0,7%, Investimenti +0,7%, Consumi +0,7% Nel 2025 l’export tiene (+0,4%), mentre in un anno calano di 2.358 unità le ... welfarenetwork.it

Siglato accordo strategico per la fornitura di mezzi di autonoleggioUna nuova alleanza strategica prende forma sull’asse Lombardia-Veneto in vista del 2026. BusForFun.com Srl e le rappresentanze regionali di CNA Lombardia e CNA Veneto e annunciano di aver sottoscritto ... bresciatoday.it

PREVISIONI METEO giovedì 22 Gennaio 2026 Nella notte e all'alba sereno con gelate diffuse. Ben soleggiato al mattino soprattutto sulla Lombardia Est, poi graduale aumento della nuvolosità. Asciutto o deboli precipitazioni in serata. Vento in quota debole d - facebook.com facebook

Domenica 18 Gennaio 2026 @settalese - #realmelegnano 17a e SECONDA giornata del #gironeH di RITORNO, #PrimaCategoria #lombardia @ilCittadinoLodi Occasione sciupata da @mar_co_lucci #pollo05 dopo un triangolo con #spuza...tiro debole e riba x.com