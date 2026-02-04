Stella Boggio condannata a 14 anni per l' omicidio del compagno Marco Magagna

La Corte d’Assise di Monza ha condannato Stella Boggio a 14 anni di carcere per l’omicidio del suo compagno, Marco Magagna. La donna, 34 anni di Bovisio Masciago, era in giudizio per aver ucciso l’uomo il 7. La sentenza è arrivata dopo una lunga discussione tra giudici e avvocati. La vicenda ha tenuto banco nelle ultime settimane, con le testimonianze e le prove che hanno portato alla condanna. Ora Stella Boggio dovrà scontare la sua pena in carcere.

La Corte d'Assise di Monza ha condannato a 21 anni di carcere Stella Boggio, la 34enne di Bovisio Masciago (Monza), a processo per l'omicidio del compagno, Marco Magagna, ucciso il 7. Il pubblico ministero di Monza ha richiesto una condanna a 14 anni di carcere per Stella Boggio, accusata dell'omicidio del suo compagno Marco Magagna, avvenuto ad Arese. Il pubblico ministero ha chiesto 14 anni di carcere per Stella Boggio, accusata di aver ucciso Marco Magagna con una coltellata al cuore durante una lite nella loro abitazione a Bovisio Masciago.

