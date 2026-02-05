Abitare non è scegliere | la nuova idea di arredamento secondo Carmelostuni

Negli ultimi tempi, cambiano anche le idee sul come arredare casa. Carmelostuni propone un nuovo modo di pensare gli spazi, partendo da chi li vivrà, non solo dai mobili esposti in uno showroom. È nata così l’idea dell’Atelier d’arredo, un luogo che mette al centro le persone e le loro esigenze, andando oltre la semplice scelta di pezzi di arredamento.

Quando parliamo di arredare casa, pensiamo ancora a showroom pieni di prodotti tra cui scegliere. Ma se il vero punto di partenza non fosse il mobile, bensì chi lo vivrà?Oltre lo showroom: nasce l'Atelier d'arredoIn un mercato dell'arredamento sempre più orientato alla rapidità, alla.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondimenti su Carmelostuni Atelier

L'organizzazione degli spazi domestici può influenzare il nostro stato d’animo.

Scopri un viaggio tra parole e riflessioni, un percorso iniziatico che invita a esplorare il senso profondo della poesia e a abitare il mondo con sguardo poetico.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Carmelostuni Atelier

Argomenti discussi: Abitare il mondo reale: l’editoriale di febbraio; 2 cuori e 2 capanne: abitare il conflitto, imparare la relazione; Ecosol e l’orto di Lodesana. Quando l’abitare diventa inclusione; Arte e montagna: la ricostruzione dell’immaginario dei luoghi marginali.

Vito Teti: «Lo spopolamento non è un destino»Negli ultimi anni il dibattito sulle aree interne italiane si è progressivamente spostato dal tema dell’abbandono a quello della valorizzazione. Paesi svuotati dallo spopolamento e dall’emigrazione ... corrieredellacalabria.it

L’abitare non è solo l’emergenza case. Ripensiamo il modello delle nostre cittàL’aumento dei costi, la scarsità di alloggi accessibili, la pressione della turistificazione e la crescita delle disuguaglianze urbane rendono la casa uno dei nodi sociali più urgenti del nostro tempo ... editorialedomani.it

Le vacanze in camper sono un modo di abitare il tempo, prima ancora che lo spazio. Significa muoversi in punta di piedi nella natura, scegliere luoghi autentici e imparare a rallentare. È la libertà di fermarsi quando serve, di condividere i pasti all’aperto, di tras facebook

La felicità, la beatitudine, non è avere cose, ragione o successi. È scegliere di abitare e far fiorire limiti e contraddizioni della vita e delle relazioni, come ha fatto Lui. Anzi, come è Lui. #vangelo #beatitudini x.com