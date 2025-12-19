Che cos’è poesia? Spunti di vista per abitare poeticamente il mondo la nuova opera di Cecilia Martino
Scopri un viaggio tra parole e riflessioni, un percorso iniziatico che invita a esplorare il senso profondo della poesia e a abitare il mondo con sguardo poetico. Un’opera nata dall’esperienza e dalla spontaneità, capace di toccare il cuore e stimolare la mente, offrendo nuovi spunti per vivere con intensità e consapevolezza.
“Che cos’è poesia? Spunti di vista per abitare poeticamente il mondo” di Cecilia Martino è un’opera che assomiglia più a un itinerario iniziatico che a un semplice saggio critico; il libro nasce dalla sedimentazione di dieci anni di scritture, riflessioni e dialoghi interiori nati sul blog dell’autrice “ilmestieredeldare”, e conserva infatti l’immediatezza, la fragilità feconda e la spontaneità del pensiero che si elabora mentre accade. L’autrice non dichiara mai di voler definire la poesia: piuttosto la lascia affiorare, come si lascia emergere un ricordo, un’immagine o un’intuizione; la sua è una visione della poesia come esperienza spirituale, come modo di stare al mondo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Leggi anche: Cecilia Martino presenta l’opera “Che cos’è poesia? Spunti di vista per abitare poeticamente il mondo”
Leggi anche: Che cos’è l’estate di San Martino? Ecco la leggenda e le tradizioni legate al culto del Santo
Possiamo risvegliarci alla #poesia naturale del nostro essere ogni volta che ce lo ricordiamo. NEWChe Cos'è Poesia Spunti di vista per abitare poeticamente il mondo @LadolfiEditore #BuongiornoATutti #libri #Natale2025 x.com
Poesia di Gianni Rodari animata, musicata e con spunti operativi - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.