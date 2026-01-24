Rifiuti fototrappole e controlli | oltre 600 abbandoni 230 sanzioni contro l’inciviltà

L’Amministrazione comunale di Ostuni intensifica le misure contro l’abbandono illecito dei rifiuti. Con oltre 600 segnalazioni di abbandoni e 230 sanzioni applicate, l’ente mira a promuovere comportamenti più responsabili e a tutelare l’ambiente cittadino attraverso controlli con fototrappole e verifiche mirate.

OSTUNI - L'Amministrazione comunale di Ostuni sta rafforzando in modo deciso l'azione di contrasto all'abbandono illecito dei rifiuti e al conferimento scorretto. Nel periodo 23 ottobre 2025 – 4 gennaio 2026 sono stati rilevati 630 episodi di abbandono di rifiuti grazie alle 30 fototrappole.

Rifiuti, è allarme inciviltà: "Abbandoni selvaggi. Più controlli e sanzioni"L'inciviltà e l'abbandono dei rifiuti continuano a rappresentare un grave problema a Massa, con numerose segnalazioni da parte di cittadini e associazioni.

Leggi anche: Rifiuti, 40 multe da gennaio. Fototrappole contro gli abbandoni

