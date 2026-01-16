Prato bloccati mentre abbandonano rifiuti | denunciati

Nella giornata del 16 gennaio 2026, la Polizia Locale di Prato ha sorpreso alcuni individui mentre abbandonavano sacchi di rifiuti tessili in un’area periferica della città. Gli agenti hanno proceduto con la denuncia, contribuendo alla tutela dell’ambiente e al rispetto delle normative sulla gestione dei rifiuti. L’episodio evidenzia l’importanza di comportamenti responsabili e del rispetto delle regole in materia di smaltimento dei materiali.

Prato, 16 gennaio 2026 - Sono stati colti in flagrante dalla Polizia Locale mentre abbandonavano diversi sacchi di scarti tessili in un'area periferica della città. Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato 10 e domenica 11 gennaio, quando una pattuglia del Nucleo di Polizia Ambientale, durante uno dei servizi mirati al contrasto all'abbandono dei rifiuti, ha notato un autocarro, evidentemente carico, che transitava in via delle Fonti. Dalla controllo della targa è emerso che il veicolo era già stato segnalato per un precedente episodio di abbandono di rifiuti nel mese di dicembre 2025. Gli agenti hanno seguito il carico fino ad un'area a verde in via di Maiano, dove sono intervenuti per bloccare i due uomini.

