Guerriglia a Torino | tre arrestati Anche un 22enne di Grosseto accusato con altri dell’aggressione al poliziotto

Tre persone sono finite in manette durante gli scontri di ieri a Torino. Tra loro anche un 22enne di Grosseto, accusato di aver partecipato all'aggressione a un poliziotto. La polizia ha denunciato in tutto 24 persone, mentre le vie della città sono rimaste al centro di tensioni e scontri.

Tre arresti e ventiquattro denunciati per gli scontri avvenuti nella giornata di ieri, 31 gennaio 2026, a Torino. La Digos della Questura torinese ha arrestato in flagranza di reato un 31enne e un 35enne italiani, ritenuti responsabili dei reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. È stato arrestato, in flagranza differita, un 22enne, proveniente dalla provincia di Grosseto, per concorso in lesioni personali ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni: il giovane è stato infatti individuato, attraverso l'analisi di alcuni filmati, tra i componenti del gruppo responsabile della violenta aggressione a un operatore della Polizia di Stato del Reparto Mobile di Padova

La polizia ha fermato un ragazzo di 22 anni di Grosseto sospettato dell’aggressione a un agente.

La polizia di Torino ha arrestato uno dei due aggressori che lo scorso fine settimana hanno picchiato un agente in servizio.

