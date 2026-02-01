Guerriglia a Torino | tre arrestati Anche un 22enne di Grosseto accusato con altri dell’aggressione al poliziotto
Tre persone sono finite in manette durante gli scontri di ieri a Torino. Tra loro anche un 22enne di Grosseto, accusato di aver partecipato all'aggressione a un poliziotto. La polizia ha denunciato in tutto 24 persone, mentre le vie della città sono rimaste al centro di tensioni e scontri.
Tre arresti e ventiquattro denunciati per gli scontri avvenuti nella giornata di ieri, 31 gennaio 2026, a Torino. La Digos della Questura torinese ha arrestato in flagranza di reato un 31enne e un 35enne italiani, ritenuti responsabili dei reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. È stato arrestato, in flagranza differita, un 22enne, proveniente dalla provincia di Grosseto, per concorso in lesioni personali ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni: il giovane è stato infatti individuato, attraverso l’analisi di alcuni filmati, tra i componenti del gruppo responsabile della violenta aggressione a un operatore della Polizia di Stato del Reparto Mobile di Padova L'articolo Guerriglia a Torino: tre arrestati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
