Topi d' appartamento svaligiano una casa ma vengono ' fregati' dallo zaino pesante | arrestati in tre

Gli agenti stavano monitorando un'auto, una Mini nera, sulla quale c'erano quattro uomini già nel mirino della Locale. Tre di loro sono entrati in un palazzo e ne sono usciti con uno zaino pesante. I ghisa hanno arrestato, nel tardo pomeriggio di giovedì 4 dicembre, tre uomini considerati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

