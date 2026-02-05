A Pescara è allarme fuga di cervelli Licheri Si-Avs | Serve un camio di rotta con politiche per trattenerli

A Pescara cresce la preoccupazione per la fuga di giovani laureati. Licheri, rappresentante di Si-Avs, dice che l’Abruzzo sta perdendo talenti senza politiche adeguate per trattenerli. “Serve un cambio di rotta subito, altrimenti rischiamo di affrontare seri problemi economici e demografici”, avverte. La regione ha molti laureati, ma non riesce a creare le condizioni perché scelgano di restare.

Il fenomeno dell’emigrazione giovanile dall’Italia, crescente negli ultimi anni, rappresenta una sfida per il sistema produttivo nazionale e locale.

L’Italia, ottava economia mondiale e seconda in Europa per manifattura, registra un export di 623 miliardi nel 2024 e si distingue in settori come moda, design e nautica.

