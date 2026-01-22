Imprese Fondazione Cotec | Su fuga di cervelli Italia ha le risorse per invertire la rotta

L’Italia, ottava economia mondiale e seconda in Europa per manifattura, registra un export di 623 miliardi nel 2024 e si distingue in settori come moda, design e nautica. Secondo Fondazione Cotec, il Paese dispone delle risorse necessarie per contrastare la fuga di cervelli e invertire questa tendenza, valorizzando le proprie eccellenze e sostenendo l’innovazione.

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - L'Italia è l'ottava economia mondiale e la seconda in Europa per manifattura, con un export record di 623 miliardi nel 2024 e leadership in settori come moda, design e nautica. Tuttavia, la mobilità dei profili ad alta competenza resta una criticità. Sono alcuni dei dati del rapporto "Coltivare l'eccellenza", presentato oggi a Roma dalla Fondazione Cotec. Lo studio, realizzato in collaborazione con Philip Morris Italia, evidenzia come sia possibile invertire la fuga dei cervelli puntando su ecosistemi territoriali capaci di integrare lavoro qualificato, innovazione, servizi e qualità della vita.

