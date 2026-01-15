Giovani in fuga dall’Italia | Politiche per trattenerli

Il fenomeno dell’emigrazione giovanile dall’Italia, crescente negli ultimi anni, rappresenta una sfida per il sistema produttivo nazionale e locale. Per Cna Giovani, sviluppare politiche mirate a trattenere i giovani è fondamentale per sostenere la competitività e garantire un futuro più stabile e sostenibile per il paese. Un intervento strategico in questa direzione può contribuire a ridurre il fenomeno e a valorizzare le risorse giovani nel contesto italiano.

Trattenere i giovani dal grande esodo verso l’estero è una priorità strategica per Cna Giovani. Oggi questo fenomeno, in costante crescita da anni, rappresenta un freno diretto alla competitività del sistema produttivo su base nazionale e locale. Basti pensare che oltre il 42% dei giovani che lasciano l’Italia è laureato, con punte che raggiungono il 50% in alcune regioni. Il capitale umano perso, considerando l’investimento pubblico e familiare, è stimato in 159,5 miliardi di euro, pari al 7,5% del Pil nazionale. Un impoverimento che pesa direttamente sulla capacità di crescita e innovazione delle imprese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Giovani italiani in fuga: un allarme nazionale. Secondo il CNEL, tra il 2011 e il 2024, 630.000 giovani hanno lasciato il Paese, portando con sé competenze e futuro. facebook

