A Milano per le Olimpiadi non c’è il pienone

A pochi mesi dall’inizio delle Olimpiadi, Milano si presenta con molte case ancora vuote e pochi biglietti venduti. La città non ha ancora riempito gli appartamenti destinati agli affitti brevi e le vendite dei biglietti per le gare sono sotto le aspettative. La situazione mette in dubbio la piena riuscita dell’evento, mentre gli organizzatori cercano soluzioni per attirare più visitatori.

Più della metà degli appartamenti per gli affitti brevi è ancora vuota e anche la vendita dei biglietti per le gare non è andata come previsto A Milano c’erano aspettative molto alte sull’arrivo di turisti per le Olimpiadi invernali. Per mesi i giornali avevano scritto che i prezzi degli alberghi e degli affitti brevi stavano raggiungendo valori altissimi, e che la città stava andando verso il “tutto esaurito”. C’era anche preoccupazione, dal momento che a Milano da anni i prezzi delle case e gli effetti del turismo sul mercato immobiliare sono un grosso problema. Quando ormai i Giochi sono iniziati, però, è evidente che le cose sono andate diversamente: sì, i prezzi sono più alti rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ma i tassi di occupazione sono più bassi del previsto. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, le offerte di alloggi su Airbnb a Milano sono ancora numerose.

A Milano si avvicina un evento originale in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: il tentativo di stabilire un record Guinness con il treno di cioccolato più lungo del mondo.

Milano, per le Olimpiadi spuntano due tralicci di 60m nel Parco Sempione: scoppia il caso

