A Milano sta per arrivare il treno di cioccolato più lungo del mondo | si tenta il record Guinness per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Da funweek.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano si avvicina un evento originale in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: il tentativo di stabilire un record Guinness con il treno di cioccolato più lungo del mondo. Un'iniziativa che unisce creatività e tradizione, attirando l’attenzione su un’attesa che coinvolge la città e i suoi visitatori, in un clima di entusiasmo e speranza per le Olimpiadi.

Nel clima di attesa febbrile per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, il capoluogo lombardo si prepara ad accogliere un evento davvero fuori dal comune: un treno fatto interamente di cioccolata. Sembra un’idea quasi banale, ma si tratta di qualcosa di estremamente simbolico e anche spettacolare. Anche perché sarà accompagnato da un ambizioso obiettivo: tentare la conquista di un record mondiale e di essere iscritto nei primati del Guinness con un’installazione mai vista prima! Milano: arriva il Winter Games Express: un treno di cioccolato di 52 metri di dolcezza (e 23 quintali di cioccolato).🔗 Leggi su Funweek.itImmagine generica

Leggi anche: Milano Cortina 2026: parte da Brescia il treno di cioccolato più lungo del mondo

Leggi anche: Come sta Flora Tabanelli? Arriva il responso, si può sperare per le Olimpiadi di Milano Cortina

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: A Milano sta per arrivare il treno di cioccolato più lungo del mondo; Milano pronta per le Olimpiadi? I cantieri, l'allarme lupi solitari, hotel sold out, metrò fino alle 2 di notte e il turno libero per i taxi; Tutti pazzi per Milano! Perché la città sta attraendo improvvisamente i super ricchi di tutto il mondo; Ritrovato a Milano il 14enne scomparso da San Giovanni Lupatoto: è in buone condizioni.

a milano sta perA Milano sta per arrivare il treno di cioccolato più lungo del mondoIl progetto Winter Games Express arriva a Milano in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina per il tentativo di vincere il Guiness World record ... milanotoday.it

a milano sta perLondra cambia marcia, basta esenzioni per le auto elettriche. Milano? Ci sta pensandoSvolta per la capitale del Regno Unito dove è stata modificata la Congestion Charge: le automobili a batteria devono pagare 13,5 sterline per accedere alla zona a traffico limitato. Anche il Comune di ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.