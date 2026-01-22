A Milano sta per arrivare il treno di cioccolato più lungo del mondo | si tenta il record Guinness per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026

A Milano si avvicina un evento originale in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: il tentativo di stabilire un record Guinness con il treno di cioccolato più lungo del mondo. Un'iniziativa che unisce creatività e tradizione, attirando l’attenzione su un’attesa che coinvolge la città e i suoi visitatori, in un clima di entusiasmo e speranza per le Olimpiadi.

Nel clima di attesa febbrile per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, il capoluogo lombardo si prepara ad accogliere un evento davvero fuori dal comune: un treno fatto interamente di cioccolata. Sembra un’idea quasi banale, ma si tratta di qualcosa di estremamente simbolico e anche spettacolare. Anche perché sarà accompagnato da un ambizioso obiettivo: tentare la conquista di un record mondiale e di essere iscritto nei primati del Guinness con un’installazione mai vista prima! Milano: arriva il Winter Games Express: un treno di cioccolato di 52 metri di dolcezza (e 23 quintali di cioccolato).🔗 Leggi su Funweek.it

