Olimpiadi Milano Cortina il pienone per ora non c’è Airbnb corre ai ripari | giù i prezzi

Durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, le offerte di alloggi su Airbnb a Milano sono ancora numerose. Per attrarre più ospiti, la piattaforma ha deciso di ridurre temporaneamente i prezzi, cercando di rispondere alle esigenze di chi cerca sistemazioni durante l’evento. La disponibilità e le tariffe rappresentano aspetti importanti per chi desidera partecipare o assistere alle competizioni, offrendo opzioni più accessibili nel periodo delle Olimpiadi.

Milano, 23 gennaio 2026 – Le offerte di case in affitto a Milano su Airbnb non mancano, nei giorni delle Olimpiadi invernali. Dai 1162 euro a notte per un appartamento con due camere da letto a Brera nel fine settimana dell’inaugurazione allo stadio di San Siro a una media di 300-400 euro a notte dentro la circonvallazione, con prezzi che scendono allontanandosi dal centro e uscendo dai confini cittadini. Un tutto esaurito che non c’è, tanto che ora si punta al last minute con una strategia che potrebbe portare a un abbassamento dei prezzi negli ultimi giorni pre-evento, cercando di attirare chi non ha ancora trovato un alloggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

I prezzi alle stelle dei weekend olimpici: ecco quanto costano a febbraio hotel e Airbnb a Milano, in Valtellina (e Cortina)A febbraio, in occasione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, i costi degli alloggi nelle zone interessate sono aumentati significativamente.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: prezzi quasi quintuplicati in ValtellinaUn’indagine di Altroconsumo evidenzia come i prezzi per partecipare alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 siano quasi quintuplicati in alcune zone come la Valtellina.

