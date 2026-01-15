Cena di socializzazione tra single al Cial De Brent

Inizia l'anno con una cena di socializzazione a Polcenigo, pensata per single interessati a incontrare nuove persone in un ambiente informale. Un'occasione per condividere una serata in compagnia e ampliare la propria cerchia di conoscenze. L’evento si svolge al Cial De Brent, offrendo un’opportunità semplice e tranquilla per trascorrere il sabato sera.

Date una nuova piega a quest'anno appena iniziato e apritevi a nuove amicizie ed opportunità! A Polcenigo vi aspetta una cena di socializzazione dedicata a persone come voi, stanche di passare il sabato sera da sole e desiderose di fare nuove conoscenze.??Le prenotazioni o le informazioni vanno richieste esclusivamente solo ad Anthony al 3488781211. Il locale NON è l'organizzatore dell'evento, ma semplicemente ospita una prenotazione per un tavolo a nome della nostra organizzazione. Il ritrovo è previsto alle ore 20:15, presso "Cial de Brent" di Coltura di Polcenigo (Pn), un elegante ristorante immerso nel verde in cui rilassarvi gustando fantastici piatti di pesce o di carne, il tutto bagnato dai migliori vini. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

