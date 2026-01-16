Cena di socializzazione tra single immersi nel verde a Pellaro

Organizza una cena di socializzazione tra single a Pellaro, immersi nel verde. Un’occasione tranquilla per conoscere nuove persone in un ambiente rilassato, ideale per condividere momenti di convivialità senza fretta. Se cerchi un modo semplice per trascorrere la serata e incontrare persone con interessi simili, questa iniziativa offre un'opportunità autentica e rispettosa del tuo tempo.

Un altro weekend è alle porte, avreste voglia di fare un milione di cose ma nessuno è disponibile per condividere un po' di tempo con voi? Eppure, chissà, dall'altra parte della città c'è qualcuno che è nella stessa vostra situazione. E allora perché non incontrarsi?“A Pellaro- scrive. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

