A Firenze via libera alla semplificazione dei pagamenti dei certificati anagrafici

5 feb 2026

A Firenze il Comune ha deciso di semplificare i pagamenti dei certificati anagrafici. Da oggi, i cittadini potranno pagare più facilmente, senza dover affrontare complicazioni o lunghe file. La novità riguarda tutte le pratiche legate ai certificati, che ora si potranno ottenere in modo più rapido e senza stress. L’amministrazione comunale ha annunciato che questa misura mira a rendere più semplice la vita di chi ha bisogno di certificati per motivi di lavoro, studio o pratiche personali.

Firenze, 5 febbraio 2026 – . Finora infatti non era possibile utilizzare forme di pagamento elettronico per il ritiro dei certificati anagrafici: grazie a una mozione approvata all'unanimità dal Consiglio comunale e che vede come primo firmatario Massimo Sabatini (lista Schmidt), da questo momento tutto cambia e ci si adegua alla tecnologia. “Grazie alle segnalazioni dei cittadini – ha spiegato Sabatini – ho scoperto che negli uffici anagrafici del Comune di Firenze, sorprendentemente, non era possibile utilizzare forme di pagamento elettronico per il ritiro di certificati anagrafici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

