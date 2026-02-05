A Firenze via libera alla semplificazione dei pagamenti dei certificati anagrafici

A Firenze il Comune ha deciso di semplificare i pagamenti dei certificati anagrafici. Da oggi, i cittadini potranno pagare più facilmente, senza dover affrontare complicazioni o lunghe file. La novità riguarda tutte le pratiche legate ai certificati, che ora si potranno ottenere in modo più rapido e senza stress. L’amministrazione comunale ha annunciato che questa misura mira a rendere più semplice la vita di chi ha bisogno di certificati per motivi di lavoro, studio o pratiche personali.

Firenze, 5 febbraio 2026 – . Finora infatti non era possibile utilizzare forme di pagamento elettronico per il ritiro dei certificati anagrafici: grazie a una mozione approvata all'unanimità dal Consiglio comunale e che vede come primo firmatario Massimo Sabatini (lista Schmidt), da questo momento tutto cambia e ci si adegua alla tecnologia. “Grazie alle segnalazioni dei cittadini – ha spiegato Sabatini – ho scoperto che negli uffici anagrafici del Comune di Firenze, sorprendentemente, non era possibile utilizzare forme di pagamento elettronico per il ritiro di certificati anagrafici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze via libera alla semplificazione dei pagamenti dei certificati anagrafici Approfondimenti su Firenze Certificati Porto Recanati, uno sportello automatico per i certificati anagrafici Certificati anagrafici irregolari: "Nessuna residenza nella pizzeria" Sono stati rilasciati circa 150 certificati di residenza irregolari da un funzionario comunale, privi della documentazione necessaria e non soggetti a verifiche da parte della polizia locale. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Firenze Certificati Argomenti discussi: Dona due appartamenti al Comune di Firenze: via libera alla delibera che accetta l'eredità di una benefattrice; Firenze, i lavori del ristorante con camere fanno paura: battaglia dei residenti a Poggio Imperiale; Taric, firma per il primo anno. Via libera al cronoprogramma; Monza – Milano: al via la vendita libera dei biglietti. Nuovi poli di accoglienza a Firenze, progetto CaritasLa Commissione Urbanistica di Palazzo Vecchio ha dato oggi il via libera a due provvedimenti di rilievo sociale che riguardano il recupero dell’ex Monastero della Crocetta in via Aretina e l’ampliamen ... nove.firenze.it Orti, frutteti e spazio allo sport: via libera al progetto 'Carraia' a FirenzeFirenze, 3 gennaio 2026 – Il giardino intitolato alla memoria di Piero Filippi, a Firenze, cambia volto con la realizzazione dell'area attrezzata 'Carraia': si tratta di un intervento dal valore ... lanazione.it Dal primo schizzo nasce la macchina perfetta: linee a mano libera, studio dei volumi, dettagli meccanici. Poi il passaggio in 3D, la cera, la fusione in argento e la finitura a mano trasformano il disegno in un anello teschio cybernetico Cantini MC Firenze, pezzo facebook Regione, via libera al nono assessore con i voti del campo largo. L’ok dopo 7 ore di discussione x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.