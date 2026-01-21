Certificati anagrafici irregolari | Nessuna residenza nella pizzeria

Sono stati rilasciati circa 150 certificati di residenza irregolari da un funzionario comunale, privi della documentazione necessaria e non soggetti a verifiche da parte della polizia locale. La questione ha suscitato chiarimenti, ma rimane ancora una certa incertezza sulla validità di tali attestati e sulle eventuali implicazioni per i cittadini coinvolti.

Qualche chiarimento è arrivato, ma c’è ancora una nube di mistero ad avvolgere i circa 150 certificati di residenza rilasciati dal medesimo funzionario comunale, privi della necessaria documentazione e per i quali di conseguenza non erano scattate le verifiche da parte della polizia locale. Lunedì sera, al question time, il consigliere comunale Nicola Niutta (FdI) ha chiesto spiegazioni che l’amministrazione ha provato a fornire, smentendo che tutte quelle persone risultino anagraficamente residenti in una pizzeria. "Non essendo qualificabili come indirizzi a uso abitativo – ha spiegato l’assessore agli affari generali Matteo Pezza, rispondendo per conto del collega Rodolfo Faldini che si occupa di servizi civici, assente per motivi di salute - gli esercizi commerciali non vengono accettati dal sistema informatico del Comune". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Stranieri e falsi certificati di residenza in pizzeria: "Istanze incomplete non legate al locale"A Pavia sono stati scoperti circa 150 certificati di residenza rilasciati senza documentazione completa, collegati a richieste di stranieri e falsi certificati di residenza in pizzeria.

