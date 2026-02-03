Domani lo sci alpino apre le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La prima prova di discesa maschile si svolgerà in mattinata e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. La competizione si svolge prima della cerimonia di apertura, che è prevista per venerdì 6 febbraio, ma gli atleti scenderanno già in pista, dando il via ufficiale ai giochi invernali.

Lo sci alpino sarà lo sport che inaugurerà le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la Cerimonia d’Apertura è in programma venerdì 6 febbraio, ma si scenderà in pista ben prima dell’accensione del braciere e della sfilata delle Nazioni. L’appuntamento è per domani, mercoledì 4 febbraio (ore 11.30), quando sulla pista Stelvio di Bormio si disputerà la prima prova cronometrata della discesa libera maschile. Gli atleti avranno a disposizione il primo di tre test in programma per trovare il giusto feeling con uno dei tracciati più complicati del Circo Bianco e per studiare le migliori linee in vista della gara di sabato, dove verranno assegnate le prime medaglie di questa edizione dei Giochi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: prima prova discesa maschile, programma, streaming

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Questa mattina a Crans Montana si sono aperte le gare di sci alpino, con la discesa femminile e la prima prova maschile.

Oggi prende il via la stagione delle discipline veloci dello sci alpino femminile con la prima prova di discesa a St.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Quando lo sci alpino oggi in tv: orario discesa maschile Crans Montana, startlist, streaming; Sci alpino maschile oggi, slalom speciale a Schladming in notturna: a che ora e dove vederlo in diretta; Confermato lo sciopero dei trasporti di 23 ore a Milano: gli orari; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari discesa femminile e prima prova maschile Crans Montana, startlist, streaming.

La 29enne che si è innamorata di ChatGpt ora lo ha ghostato: «Troppo adulatorio»Con Leo ci passava 56 ore alla settimana. Con lui condivideva pensieri, paure, riflessioni. Avevano anche una vita sessuale, anche se solo virtuale. La 29enne americana Ayrin si è innamorata ... corriere.it

DINO BUZZATI ALLE OLIMPIADI A Casa Verona l’immaginario alpino del giornalista e scrittore con le sue memorabili cronache olimpiche. - facebook.com facebook

Sono i veri protagonisti delle Olimpiadi invernali e sono usati in sette sport diversi: dallo sci alpino al freestyle passando per la novità lo sci alpinismo x.com