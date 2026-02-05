A Cerignola la prima edizione della ‘Festa del Cioccolato – Chocomoments’

A Cerignola prende il via la prima edizione della ‘Festa del Cioccolato – Chocomoments’. L’evento si svolge dal 13 al 15 febbraio in corso Aldo Moro, nella Villa Comunale. Decine di appassionati e curiosi si sono già radunati per assaggiare cioccolato di ogni tipo, tra bancarelle e laboratori. La città si prepara a vivere tre giorni dedicati al dolce e al gusto.

Al via la prima edizione della ‘Festa del Cioccolato – Chocomoments’ a Cerignola. L’appuntamento è dal 13 al 15 febbraio in corso Aldo Moro presso la Villa Comunale. Venerdì 13 febbraio alle 10 è prevista l’inaugurazione degli stand che saranno aperti dalle 10 alle 22 durante l’intera durata della manifestazione. Previsti anche laboratori didattici per le scuole e nel pomeriggio le premiazioni delle associazioni sportive locali con targhe di cioccolato, oltre ai laboratori per bambini (dalle 15.30 alle 17.30 dal venerdì alla domenica) e per adulti (il sabato e la domenica dalle 10 alle 12), show cooking dedicati (il venerdì alle 18, il sabato e la domenica alle 12).🔗 Leggi su Foggiatoday.it

La tredicesima edizione della Festa del Cioccolato di Bergamo si è conclusa con successo, attirando circa 30.

La Festa del Cioccolato di Bergamo celebra la sua 13ª edizione, attirando circa 30.

