Festa del cioccolato | la 13ª edizione chiude con 30mila visitatori

La tredicesima edizione della Festa del Cioccolato di Bergamo si è conclusa con successo, attirando circa 30.000 visitatori. L'evento ha confermato l'interesse del pubblico per le specialità di cioccolato e le iniziative dedicate, contribuendo a rafforzare il ruolo della manifestazione come punto di riferimento nel settore. Un appuntamento che, anche quest'anno, ha offerto un'occasione di incontro e di scoperta per appassionati e famiglie.

Bergamo. Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la tredicesima edizione della Festa del Cioccolato di Bergamo. Nei quattro giorni dell'evento, circa 30.000 visitatori hanno attraversato il Sentierone, confermando il successo della manifestazione e mantenendo il livello di presenze registrato lo scorso anno. Un flusso costante di pubblico che testimonia l'affetto e la curiosità che la Festa continua a suscitare, nonostante un meteo non sempre favorevole. Molto partecipati anche gli eventi collaterali. La cena benefica organizzata venerdì sera alla Trattoria d'Ambrosio da Giuliana ha raccolto 3.

