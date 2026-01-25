Festa del Cioccolato a Bergamo | 13esima edizione da 30.000 visitatori

La Festa del Cioccolato di Bergamo celebra la sua 13ª edizione, attirando circa 30.000 visitatori. Per quattro giorni, il Sentierone si anima con stand dedicati al cioccolato e numerosi eventi collegati, offrendo un’occasione per scoprire e gustare specialità dolciarie. Un appuntamento che unisce piacere e solidarietà, valorizzando le tradizioni locali e promuovendo iniziative di comunità.

L'APPUNTAMENTO. Quattro giorni di grande partecipazione agli stand sul Sentierone e agli eventi collaterali, tra gusto e solidarietà. Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la tredicesima edizione della Festa del Cioccolato di Bergamo. Nei quattro giorni dell'evento, circa 30.000 visitatori hanno attraversato il Sentierone, confermando il successo della manifestazione e mantenendo il livello di presenze registrato lo scorso anno. Un flusso costante di pubblico che testimonia l'affetto e la curiosità che la Festa continua a suscitare, nonostante un meteo non sempre favorevole. Molto partecipati anche gli eventi collaterali.

